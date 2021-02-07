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رئيس غولدن غرين للعربية: نتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً

اقتصاد

رئيس غولدن غرين للعربية: نتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً

المحرك الأساسي للغذاء هو الحبوب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة غولدن غرين، فراس بدرا، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، إن تأثير كورونا محدود على ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بل تأثيرها أدى إلى إزعاج بالأسعار، بينما الأسعار تتأثر بمشكلات العرض والطلب.

وأضاف أن الوقت الحالي توجد مشكلة بالعرض ومشكلة بالطلب، الأولى بالعرض، والمحرك الأساسي للغذاء هو الحبوب لأنها تؤثر على باقي القطاعات مثل اللحوم والدواجن والخبز، والمحرك الأساسي في أسعار الحبوب هو الذرة، والسبب الأساسي في مشكلة العرض بسبب المناخ والزراعات المعتمدة على الأمطار، ويوجد جفاف في بعض المناطق، وذلك خفض الإنتاج، وبعض الدول منعت تصدير بعض المحاصيل.

وأوضح فراس بدرا، أن الاستهلاك يختلف عن الطلب، وبينما الاستهلاك يزيد بحسب عدد السكان، فإن الطلب يرتفع نتيجة الهلع والخوف وتخزين الغذاء وبالتالي يرتفع الطلب على المواد الغذائية، لكن بعد التخزين يستمر الاستهلاك دون تغيير.

وتوقع رئيس شركة غولدن غرين، استمرار ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.

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