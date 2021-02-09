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أدوية الحكمة تقترب من الاستحواذ على أصول لـ"غلاكسو"

اقتصاد مصر

أدوية الحكمة تقترب من الاستحواذ على أصول لـ"غلاكسو"

بعد تركيز "غلاكسو" جهودها مع أدوية الحكمة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة غلاكسو سميثكلاين، المدرجة في البورصة المصرية، أن المساهم الرئيسي فيها غلاكسو غروب، اعتذر عن التفاوض مع شركتي أكديما مصر وراميدا، بشأن بيع حصته البالغة 91.2% في غلاكسو سميثكلاين مصر.

وقررت مجموعة غلاكسو غروب، تركيز جهودها ومواردها في مناقشة الصفقة المحتملة مع شركة أدوية الحكمة.

ويعود هذا القرار إلى هيكل الصفقة المحتملة وما تتطلبه من إجراءات الفحص النافي للجهالة والمفاوضات من جهد ووقت كبير.

وتشمل الصفقة بيع استثمارات أخرى متعلقة بصحة عناية المستهلك وتجارة الأدوية في مصر بالإضافة إلى أنشطة لا تدخل ضمن نشاط غلاكسو سميثكلاين وأنشطة الأدوية في تونس.

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