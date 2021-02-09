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هذه توقعات رئيس خدمات الخزينة بـNBK لسعر الدولار

الدولار

هذه توقعات رئيس خدمات الخزينة بـNBK لسعر الدولار

الفترة الحالية تشهد تذبذبات بالدولار

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس إدارة مبيعات وخدمات الخزينة بنك الكويت الوطني NBK، نافع العبهول، في مقابلة مع العربية، اليوم الثلاثاء، إن سعر الدولار في الآونة الأخيرة منذ بداية جائحة كورونا أخذ طابع ملاذ آمن. الفترة الحالية تشهد تذبذبات بالدولار، لكن خلال سنة أو سنتين قادمتين سينخفض سعر الدولار بالتوازي مع التعافي الاقتصادي وفتح الأسواق والتخارج من الملاذات الآمنة، وبعد ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها ونرى تأثير الموازنات على الدولار.

وبشأن حزم التحفيز الأميركية، قال العبهول، إن الفارق الكبير بين حزم الأزمة المالية 2008 والحزم المالية الحالية هي أن الأخيرة بحجم أكبر بكثير، وفي السابق كان التركيز على التحفيز النقدي الآن تحفيزا ماليا ضخما بنحو 1.9 تريليون دولار، يصل مباشرة إلى المواطن وتساعد في الإسراع بتوزيع لقاحات كورونا ويساعد ذلك على فتح الاقتصاد والأسواق وخلق الطلب على السلع، ويتوقع عدم وجود عرض يوازي الطلب فلذلك سترتفع الأسعار.

وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي صرح أنه لن يرفع الفائدة لمحاربة أسعار السلع وارتفاع التضخم لأنه يعتقد أنها زيادة مؤقتة، ودائما مع ارتفاع النمو على المدى الطويل يصاحبها ارتفاع بالتضخم.

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