قال أستاذ الاقتصاد الدولي في كلية نيويورك للعلوم المالية ورئيس شركة غلوبال فاينانس، نبيل زكي، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، إنه توجد العديد من النتائج السلبية المتوقعة من خطط التحفيز الاقتصادي تدعو للشك بأن تأتي نتائج تلك الخطط بنتائج طيبة.

وأضاف زكي أن حجم الخسائر التي مني بها الاقتصاد العالمي لاسيما الأميركي نتيجة وباء كورونا ضخمة للغاية، وشملت تراجع معدلات النمو والناتج القومي وزيادة معدلات تسريح الموظفين، يقابلها خطة تحفيز اقتصادي ضخمة للغاية وتمس كافة قطاعات الدولة.

وأوضح أن معدل البطالة في أميركا خلال العام 2019 كانت نسبتها 3.5% بينما وصلت لنسبة 10% حالياً، وفي كندا ارتفعت من 5.5% إلى 10.2%، واقتصاد بريطانيا شبه منهار.