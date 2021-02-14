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ما هي المطابخ السحابية؟ رئيس Kitopi يجيب

اقتصاد

ما هي المطابخ السحابية؟ رئيس Kitopi يجيب

تساعد المطاعم العالمية على التوسع عبر الحدود

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دبي - العربية.نت

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قال المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في Kitopi، بول زغبي، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، إن Kitopi هي منصة للمطابخ السحابية العالمية، تأسست بداية 2018، تتركز فكرتها الرئيسية على عقد شراكات مع مطاعم حول العالم لصناعة الأغذية والمشروبات، بموجب الشراكات تقوم Kitopi، بتشغيل هذه المطاعم داخل مطابخها السحابية والعمل مع تطبيقات التوصيل للتوسع إلى عملاء جدد لتلك المطاعم.

وأضاف أن الشركة ساعدت مطاعم عالمية للتوسع عبر الحدود في 14 يوم فقط، وبأقل مصروفات وتكاليف تشغيلية، وتدير الشركة أكثر من 60 مطبخا في الإمارات والسعودية والكويت، وتضم 1200 عضو، وقامت بإنشاء شراكات مع أكثر من 200 مطعم من جميع أنحاء العالم.

وتابع: "تتعاون كيتوبي مع المطاعم والطهاة الذين يعملون لصالحهم وتدير العمليات المتكاملة لتشمل توريد المكونات، وخدمة العملاء، والعمل مع تطبيقات التوصيل، لتسليم الطعام بشكل سريع وآمن".

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