تسعى الحكومة المصرية لزيادة إيرادات الميزانية عبر إدخال شرائح جديدة إلى حصيلة الضرائب تتمثل في أصحاب الأعمال الصغيرة.

في مصنعه الصغير يتجول عادل ناجي، الذي يقوم بإنتاج أجهزة منزلية كأحد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، التي يبلغ عددُها نحو 4 ملايين منشأة.

ويرحب ناجي كثيرا بتعديلات قانون الضرائب التي أوصت بما يُطلق عليه الضرائبُ القطعية وتعني مبلغاً محدداً من المال يدفعه صاحبُ العمل بناء على حجم إيراداته، الذي يتولى إبلاغه بنفسه لمصلحة الضرائب.

وقال عادل ناجي، إن التعديلات ستفيدنا كأصحاب أعمال وستعمل إيرادا للدولة، لأن الضرائب نسبتها صغيرة ولا مجال للتهرب.

قررت وزارة المالية مد جسور الثقة مع الممولين من أصحاب المشاريع الصغيرة، عبر أخذ كلامهم على محمل الصدق دون الحاجة لفواتير أو مستندات، ولكن فقط إقرار ضريبي.

وإذا كان حجم الدخل يساوي 150 ألف جنيه (16 ألف دولار)، تكون الضريبة 1000 جنيه (65 دولارا) في السنة، وتتصاعد الضريبة القطعية في 6 شرائح تنتهي بدفع 1% من الدخل إذا تراوح بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.