قال المحلل المالي في بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إسلام عبد العاطي، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، تعليقاً على عرض بنك مصر للاستحواذ على شركة سي آي كابيتال بسعر 4.7 جنيه للسهم خلال فترة العرض في 21 فبراير حتى 11 مارس 2021، إنه من المفترض تناسب عرض الاستحواذ مع سعر السهم في البورصة المصرية، مع وجود هامش يدفع لدخول المستثمرين في العرض، وعندما يكون سعر العرض مقاربا لسعر السوق يكون لدى المستثمر حرية الدخول والخروج من العرض.

وأوضح أن المستثمر يتخذ قراره للدخول في العرض في الأيام الأخيرة له، لا سيما عندما يرى الكميات المعروضة في العرض والتي لا تظهر سوى في الأيام الأخيرة، وهل يستحوذ مقدم العرض على كمية كبيرة أم لا وبالتالي لن يستمر بمفرده كمساهم في الشركة المستحوذ عليها.

وأشار إلى أن الكميات المعروضة تظهر في الأيام الأخيرة للعرض، وبنك مصر لن يقدم عرضا أعلى لعدم وجود مؤشرات إقبال المستثمرين على الدخول في العرض، حتى اتضاح الصورة في الأيام الأخيرة للعرض.