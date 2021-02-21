.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بنك مصر يقدم عرضاً أعلى للاستحواذ على سي آي كابتيال في هذه الحالة

البورصة المصرية

بنك مصر يقدم عرضاً أعلى للاستحواذ على سي آي كابتيال في هذه الحالة

العرض الحالي بسعر 4.7 جنيه للسهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المحلل المالي في بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إسلام عبد العاطي، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، تعليقاً على عرض بنك مصر للاستحواذ على شركة سي آي كابيتال بسعر 4.7 جنيه للسهم خلال فترة العرض في 21 فبراير حتى 11 مارس 2021، إنه من المفترض تناسب عرض الاستحواذ مع سعر السهم في البورصة المصرية، مع وجود هامش يدفع لدخول المستثمرين في العرض، وعندما يكون سعر العرض مقاربا لسعر السوق يكون لدى المستثمر حرية الدخول والخروج من العرض.

وأوضح أن المستثمر يتخذ قراره للدخول في العرض في الأيام الأخيرة له، لا سيما عندما يرى الكميات المعروضة في العرض والتي لا تظهر سوى في الأيام الأخيرة، وهل يستحوذ مقدم العرض على كمية كبيرة أم لا وبالتالي لن يستمر بمفرده كمساهم في الشركة المستحوذ عليها.

وأشار إلى أن الكميات المعروضة تظهر في الأيام الأخيرة للعرض، وبنك مصر لن يقدم عرضا أعلى لعدم وجود مؤشرات إقبال المستثمرين على الدخول في العرض، حتى اتضاح الصورة في الأيام الأخيرة للعرض.

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد