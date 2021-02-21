قال كبير المستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، إن أصل المشكلة أن شركات ومنصات الأخبار العالمية تصرف الكثير من الأموال والمجهود لإعداد الأخبار بشكل راقٍ، لكن بمجرد نشرها على فيسبوك تتحول الإيرادات إلى فيسبوك، واليوم ارتفعت إيرادات فيسبوك أكبر بكثير من إيرادات المنصات الإخبارية، وهو ما أزعج الأخيرة.

وأضاف أن منصات الأخبار اتجهت إلى حكومات مثل الحكومة الأسترالية، وتطلب ميثاقا إعلاميا جديدا وتحصل على جزء من تلك الإيرادات مقابل نشر الأخبار، وكان لذلك رد فعل فيسبوك مبالغا فيه كالعادة حتى تجلس على طاولة المفاوضات.

وأوضح البناو، أن رئيس الوزراء الأسترالي ذكر أن فيسبوك أصبحت بحجم لا يمكن للحكومات التعامل معه بطريقة عادلة، بالمقابل عملت شركة غوغل على اتفاقية تعاون لحل تلك الإشكالية مع شركة نيوز كورب، ودائما تمر فيسبوك بمشاكل، وطرح ذلك وقت إدارة ترمب، وهل تصنيف فيسبوك ناشر أم منصة نشر، ويتوقع أن تستمر فترة طويلة من صراعات فيسبوك مع حكومات أخرى بسبب تلك الإشكالية.