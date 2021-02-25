كيف ينظر الأهالي إلى إطلاق شركة السودة للتطوير؟

قال مراسل العربية، عبدالمحسن الحربي، إن نهاية المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة السودة في 2023، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، عبر استثمار أكثر من 11 مليار ريال، في المنطقة المصنفة كأكبر المرتفعات في السعودية.

وأضاف أن المنطقة تتأثر اقتصادياً بعدد السياح، ترحيب كبير من الأهالي وكانوا ينتظرون هذه الشركة التي ستقوم بنقلة نوعية في السياحة الجبلية بالمنطقة، وتستهدف الشراكات مع القطاع الخاص والعام.

وقال الحربي إن الفترة المقبلة ستشهد استثمار 3 مليارات ريال في البنى التحتية بالمنطقة، وأكثر من 30 مشروعا ستقوم بها الشركة، عبر الشراكة مع المستثمرين ومستهدف هناك أكثر من 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية في مرتفعات.

وتابع: "السودة لا تحتاج حملات سياحية لأنها تروج عن نفسها، وكان هناك نجاح خلال الفترة الماضية في جذب السياح لمنطقة السودة".