ما هي توقعات بنك باركليز لأسعار النفط؟

رفع بنك Barclays توقعاته لسعر خام برنت إلى 62 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس إلى 58 دولارا للبرميل.

جاءت توقعات البنك بعد عرض أقل من المتوقع من المنتجين الأميركيين وتعديل كميات الإنتاج بسبب عاصفة تكساس، وتوقيف عدد من المنصات النفطية في أميركا بسبب العاصفة.

وطالب المنتجون الأميركيون لأسعار أعلى من أجل الاستجابة لرفع الإنتاج، وذلك وسط ترقب إذا كانت ستخفض OPEC+ دعمها للنفط قريباً، بينما ظهرت سلالات جديدة لكورونا قد تؤدي لتباطؤ النمو في الطلب.