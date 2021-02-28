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أرباح الدرع العربي تتضاعف 336% خلال 2020

سوق السعودية

أرباح الدرع العربي تتضاعف 336% خلال 2020

لتصل إلى 31.6 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تضاعفت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بعد الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 336% خلال العام 2020، لتصل إلى 31.6 مليون ريال، مقابل 7.3 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38% ويقابلها انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 15% وارتفاع في تكاليف الاكتتاب الأخرى بنسبة 69% وارتفاع في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 40% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 22%.

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