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البحرين تدرس زيادة الاستقطاع من إيرادات النفط لصالح صندوق الاحتياطي

اقتصاد البحرين

البحرين تدرس زيادة الاستقطاع من إيرادات النفط لصالح صندوق الاحتياطي

بما يدعم الصندوق ويعزز من إيراداته

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دبي - العربية.نت

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قال وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إن حكومة بلاده ستقوم بإحالة تشريع جديد إلى السلطة التشريعية، لزيادة الاستقطاع من مبيعات النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة بما يدعم الصندوق ويعزز من إيراداته.

وأضاف أن العمل قائم على تقديم هذا التشريع خلال الأشهر القليلة القادمة، موضحاً أن القانون الحالي يفرض اقتطاع مبلغ دولار في حال زيادة سعر البرميل الواحد عن 40 دولارا.

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