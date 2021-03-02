مصرف لبنان يُجري تقييماً شاملاً لموجودات ومطلوبات المصارف

قال خبير مخاطر مصرفية وبناء قدرات، محمد فحيلي، في مقابلة مع العربية، اليوم الثلاثاء، إن تعميم مصرف لبنان رقم 154، تهدف مادته الأولى إلى تقييم شامل وعادل للموجودات والمطلوبات لدى مصارف لبنان.

وأضاف فحيلي أن ذلك التعميم بمثابة رسالة من مصرف لبنان، بجدية التعاطي مع إعادة تعافي للقطاع المصرفي، وبينما تعميمه السابق بشأن زيادة رأس المال للمصارف بنسبة 20% ضروري لكنه كان غير كافٍ، والتقييم الشامل يكون بالموجودات والمطلوبات.

وتابع: "لا تعافي لاقتصاد لبنان دون القطاع المصرفي ولا تعافي للقطاع المصرفي دون الثقة به، والمصرف يدفع القطاع للتوجه نحو التعافي ويقول للمصارف كانوا جادين وواقعيين لتقييم صحة بيانات الموجودات والمطلوبات".

وأشار خبير مخاطر مصرفية وبناء قدرات، إلى أن مصرف لبنان أكد على شفافيته بشأن بيانات المصارف وإعلانها، وقدمت المصارف دراسة شاملة للموجودات والمطلوبات وقدمت خارطة طريق للتعافي.