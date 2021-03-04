ديليفيرو لتوصيل الطعام وافد جديد إلى بورصة لندن

تعتزم شركة Deliveroo لتوصيل الطعام، في بريطانيا، إدراج أسهمها في بورصة لندن التي تعمل على تخفيف قيود استخدام الأسهم ذات الفئة المزدوجة، والتي بطبيعتها تسمح للمؤسسين بالحفاظ على السيطرة في شركاتهم من خلال منحهم الأصوات اللازمة لاتخاذ القرارات الهامة.

ومن جانبها، أوضحت ديليفيرو أن التغييرات الأخيرة التي تشهدها البورصة ستوفر للرئيس التنفيذي الاستقرار لتنفيذ خطط طويلة الأجل.

تجدر الإشارة إلى أن Deliveroo والتي تأسست عام 2013 تم تقييمها بأكثر من 7 مليارات دولار في جولة التمويل الأخيرة في يناير الماضي.