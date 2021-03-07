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الخليج للاستثمار تستحوذ على أبراج ألتاس شرق باريس بـ300 مليون دولار

اقتصاد الإمارات

الخليج للاستثمار تستحوذ على أبراج ألتاس شرق باريس بـ300 مليون دولار

%7.6 العائد المتوقع من الاستثمار

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، محمد الحسن، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن الاستحواذ على أبراج ألتاس في شرق باريس مقابل نحو 300 مليون دولار، يأتي بعد التخارج الاستثنائي من مستودعات أمازون في ألمانيا، وبعد دراسة عميقة مع الأخذ في الاعتبار جائحة كورونا، لذلك قررنا الاستثمار في شرق باريس.

وأضاف الحسن، أن شرق باريس من المدن المتقدمة وبها تطور كبير، مع الوضع في الاعتبار أن المستثمرين في المبنى الجديد الحكومة الفرنسية والخطوط الجوية الفرنسية كمستأجرين لمدة 18 سنة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، أن صافي العائد المتوقع من الاستثمار الجديد يبلغ 7.6%، بعد القيمة المضافة في الاستحواذ، مشيراً إلى أنه يعتبر فرصة ممتازة في الوقت الحالي.

وقال محمد الحسن، إن الشركة تتجه إلى التوسع في الاستثمار بدور المسنين في أوروبا، باستثمار يتوزع على نسبة 60% في ألمانيا والباقي على الدول الأوروبية الأخرى.

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