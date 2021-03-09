9 حقائق عن الشركة "السعودية لإعادة التمويل العقاري"

تأسست "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" في 2017 لتطوير سوق التمويل السكني في السعودية.

هي مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ومرخص لها من قبل ساما لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري.

وتؤدي دوراً أساسياً في تحقيق أهداف الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030. وتعمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي.

حيث تسعى السعودية للعمل على زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من 62% حالياً إلى 70% بحلول 2030، وتوفير قروض قصيرة أو طويلة الأجل للبنوك وشركات التمويل مقابل القروض السكنية التي تمنحها للمواطنين.

إلى ذلك، تسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إلى تجميع وتحويل محافظ القروض إلى أوراق مالية مدعومة برهونات عقارية لبيعها للمستثمرين.

وتساهم في تطوير سوق التمويل العقاري في السعودية لتتضاعف قيمتها إلى 800 مليار ريال بحلول 2030.