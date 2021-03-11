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هذه أبرز التوقعات لاجتماع المركزي الأوروبي

اقتصاد أوروبا

هذه أبرز التوقعات لاجتماع المركزي الأوروبي

في اجتماعه اليوم الخميس

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دبي - العربية.نت

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تعافت الأسواق الأوروبية اليوم الخميس، بالتزامن مع خطة التحفيز الأميركية، البالغة 1.9 تريليون دولار، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وقالت مراسلة قناة العربية، كارينا كامل، إن العامل الأساسي الذي يدعم الأسواق الأوروبية الأول هو تمرير خطة التحفيز الأميركية الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

ويتوقع أن يبعث صانعوا السياسات رسالة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي مفادها أنهم سيمنعون ارتفاع عائدات السندات من جديد لتُلحق الضرر بالآفاق الاقتصادية للتكتل، نقلاً عن رويترز.

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