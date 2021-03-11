.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لهذا السبب عدلت "المعمر" استراتيجيتها

سوق السعودية

لهذا السبب عدلت "المعمر" استراتيجيتها

عام 2020 كان حاسماً في أعمال الشركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، زياد مرتجى، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن توزيع أسهم المنحة وزيادة رأس المال مرتبط بالأعمال الجيدة للشركة المنفذة في 2019، و2020، بعد أن أصبح لديها أرباح دوارة جيدة فكان القرار بزيادة رأس المال لرفع العائد للمساهمين.

وأضاف أن عام 2020 كان حاسماً في أعمال الشركة وكان لديها خطة عُدلت بعد جائحة كورونا التي كان تأثيرها كبير على العمل والقطاعات كافة وحياة الناس بشكل عام.

وتابع زياد مرتجى: "درسنا في الفترة الماضية إعادة صياغة استراتيجية الشركة، وحرصنا على الخروج من عملها الأساسي لتنفيذ العمل المتكامل للعملاء الكبار، لنكون شريكا استراتيجيا مع المملكة العربية السعودية في بناء القدرات الرقمية، لا سيما أن المنصات الرقمية مثل البنك الرقمي والعيادات الافتراضية أصبحت حقيقة بعد ما حدث في 2020، وقطاع تقنية المعلومات لديه إمكانيات هائلة يستفيد منها باقي القطاعات.

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم
مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

الأكثر قراءة

شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب! شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب!
بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر
السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا
اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح

قبل أن تذهب

تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة
تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة

اكتشف المزيد