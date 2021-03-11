لهذا السبب عدلت "المعمر" استراتيجيتها

قال الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، زياد مرتجى، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن توزيع أسهم المنحة وزيادة رأس المال مرتبط بالأعمال الجيدة للشركة المنفذة في 2019، و2020، بعد أن أصبح لديها أرباح دوارة جيدة فكان القرار بزيادة رأس المال لرفع العائد للمساهمين.

وأضاف أن عام 2020 كان حاسماً في أعمال الشركة وكان لديها خطة عُدلت بعد جائحة كورونا التي كان تأثيرها كبير على العمل والقطاعات كافة وحياة الناس بشكل عام.

وتابع زياد مرتجى: "درسنا في الفترة الماضية إعادة صياغة استراتيجية الشركة، وحرصنا على الخروج من عملها الأساسي لتنفيذ العمل المتكامل للعملاء الكبار، لنكون شريكا استراتيجيا مع المملكة العربية السعودية في بناء القدرات الرقمية، لا سيما أن المنصات الرقمية مثل البنك الرقمي والعيادات الافتراضية أصبحت حقيقة بعد ما حدث في 2020، وقطاع تقنية المعلومات لديه إمكانيات هائلة يستفيد منها باقي القطاعات.