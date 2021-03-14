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فهد بن جمعة: إلغاء الكفيل إنجاز تاريخي يوازن العرض والطلب

اقتصاد السعودية

فهد بن جمعة: إلغاء الكفيل إنجاز تاريخي يوازن العرض والطلب

العرض في سوق العمل السعودي 80% منه عمالة غير سعودية

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دبي - العربية.نت

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قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن إلغاء نظام الكفيل في السعودية بمثابة إنجاز تاريخي يؤدي إلى تصحيح السوق ورفع إنتاجيته وخلق منافسة قوية بين العاملين، ويتفق مع أنظمة منظمة العمل الدولية، ويؤدي إلى المزيد من التحرك والتنقل في سوق العمل السعودي.

وأضاف بن جمعة، أن العرض في سوق العمل السعودي 80% منه عمالة غير سعودية مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، ومُقيدة ولذلك لا يحدث توازن في سوق العمل.

وأوضح أنه وفقاً للنظام الجديد فإن العرض سيتعامل مع الطلب وفقاً للإنتاجية، ويوفر مستوى مُحددا من المهارات والأجور، ويخلق المنافسة في سوق العمل ويزيد من معدل التوظيف، ويقلص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب لصالح الأخير، وسيحدث توازنا وحرية للعامل، متابعاً: "ليس هناك بعد اليوم أي تحكم في العامل غير السعودي، وانتهت ساعات العمل الطويلة".

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