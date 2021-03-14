العدل السعودية: قيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تجاوزت مليار ريال

قال المشرف على مشروع تطوير حلول وبرمجيات رقمنة الثروة العقارية في وزارة العدل السعودية، جهاد سعود أبوعباة، في مقابلة مع "العربية" اليوم الأحد، إن عدد المستفيدين من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بلغ أكثر من 40 ألف مستفيد بمبالغ تجاوزت مليار ريال منذ إطلاقها، ونطمح لتكون هي المسار الأساسي لإفراغ العقار في السعودية، وتتوسع لتشمل كافة أنواع نقل الملكيات الأخرى.

وعن إتاحة وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، قال أبو عباة، إن التوكيل يقصد به إنابة شخص للقيام بالعملية، بعد أن بدأت الخدمة بالشخص الوكيل، بينما الآن يمكن للوكيل إتمام العمليات نيابة عن المالك الأصلي.

وقال المشرف على مشروع تطوير رقمنة الثروة العقارية، إن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تعني نقل ملكية العقار إلكترونياً دون تدخل بشري لزيارة كتاب العدل، وتتم عبر منصة إلكترونية بالكامل وتوفر بيئة آمنة لإتمام الصفقات العقارية لجميع الأطراف، وهي منصة حيادية تهدف لتسهيل إجراءات نقل وتوثيق الملكية العقارية والأصول المالية.