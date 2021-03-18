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أكبر منصة لتداول العملات المشفرة تسعى للإدراج في بورصة نيويورك

عملات مشفرة

أكبر منصة لتداول العملات المشفرة تسعى للإدراج في بورصة نيويورك

تقدمت في ديسمبر الماضي بطلب إدراج مباشر

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة Coinbase Global وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، أن تقييمها ارتفع إلى 68 مليار دولار، في آخر جولة تمويل خاص قبل إدراجها المباشر المتوقع هذا العام.

وكانت Coinbase ومقرها سان فرانسيسكو، قد تقدمت في ديسمبر الماضي بطلب إدراج مباشر في بورصة نيويورك، ما يعني أنها لن تطرح أسهماً للاكتتاب العام قبل الإدراج.

ويُنظر إلى الموافقة على الإدراج، إن تمّت، على أنها اعتراف ضمني من الجهات الرقابية بقانونية تداول العملات المشفرة، لا سيما البتكوين.

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