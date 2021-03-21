.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

منتدى المشاريع المستقبلية في السعودية يعرض 1000 مشروع

اقتصاد السعودية

منتدى المشاريع المستقبلية في السعودية يعرض 1000 مشروع

تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، ثابت بن مبارك آل سويد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الثالثة، الذي ينطلق مساء اليوم بشكل افتراضي نظراً لظروف جائحة كورونا، يعرض مشاريع متنوعة، منها المتعلق بالنفط والغاز والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والعديد من الشركات المشاركة بالمبادرات المرتبطة بالرؤية، ومشاريع خاصة بالإسكان والبنية التحتية، على مدار 3 أيام.

وأضاف أن المؤتمر يحضره أكثر من 10 آلاف مقاول من المهتمين داخل وخارج المملكة، وتشارك 39 جهة في المنتدى، منها وزارات مثل وزارة الشؤون القروية والإسكان ووزارة النقل، وشركات أرامكو وسابك، وشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة مثل البحر الأحمر وأمالا وغيرها.

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
ميركل تطلق النفير ضد كورونا المتحور.. نواجه جائحة جديدة ميركل تطلق النفير ضد كورونا المتحور.. نواجه جائحة جديدة

قبل أن تذهب

لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟
لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟

اكتشف المزيد