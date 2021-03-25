لماذا تسببت السفينة الجانحة بقناة السويس بكل هذا الاضطراب؟

أخذت صورة حديثة للسفينة العالقة في قناة السويس من على متن ميرسك دنفر وهي واحدة من أكثر من 100 سفينة عالقة على طرفي القناة، بسبب الحادث حيث تمر عبر القناة ما لا يقل عن 50 سفينة يومياً.

وبحسب المحاكاة المأخوذة من موقع قناة السويس، فإن معظم أجزاء قناة السويس لا تتسع للملاحة إلا في اتجاه واحد.

وما يحدث عادة أن قافلتين من السفن تدخلان إلى القناة من البحر المتوسط والبحر الأحمر في الوقت نفسه عند الساعة 12 في منتصف الليل، لتصل إلى منطقة البحيرات، وتنتظر هناك، لتدخل قافلتان أخريان من الشرق والغرب بعد أربع ساعات تقريباً، في توقيت دقيق جداً لتلتقيا في هذه المنطقة.