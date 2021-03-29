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هكذا يؤثر تداول خام مربان ببورصة أبوظبي على سوق النفط

النفط

هكذا يؤثر تداول خام مربان ببورصة أبوظبي على سوق النفط

حجم إنتاج نفط مربان مليوني برميل يومياً

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دبي - العربية.نت

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قال خبير النفط محمد الشطي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن تداول العقود الآجلة لخام مربان، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال الجديدة، هو عنصر مهم في تزويد الأسواق بالنفط لأن حاجتها من المعروض تعتمد كليا على التسعير، وتحتاج أسواق الشرق لآلية تسعير، لا سيما أن نسبة 85% من مبيعات نفط الخليج العربي تذهب إلى آسيا.

وأضاف الشطي، أنه في الماضي كان التسعير يعتمد على متوسط نفط عمان ودبي ثم تحول لبورصة دبي بالنسبة لسعر نفط دبي، والآن بورصة دبي عبارة عن تعاملات فقط.

وأوضح أنه مع إطلاق بورصة أبوظبي وحجم سيولة إنتاج نفط مربان البالغة مليوني برميل يومياً من النفط الخفيف ستعزز من أسواق النفط، ويتوقع تحول خام مربان ليدخل تسعيره ضمن تسعير النفوط في الخليج.

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