.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لماذا لم تتفاعل أسواق الأسهم مع خطة بايدن للبنية التحتية؟

اقتصاد أميركا

لماذا لم تتفاعل أسواق الأسهم مع خطة بايدن للبنية التحتية؟

بقيمة 2.250 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن خطة وصفها بالجريئة لإعادة بناء البنية التحتية الأميركية بقيمة 2.250 مليار دولار على مدى ثماني سنوات، ستشمل مجموعة واسعة من المشاريع، من تعزيز الشبكة الكهربائية إلى تطوير مرافق رعاية الأطفال، فيما لما تتفاعل أسواق الأسهم إيجاباً بقوة مع الخطة.

ويحتاج بايدن الآن إلى جهود طموحة مماثلة لتمرير الخطة في الكونغرس وسط انتقادات الجمهوريين الذين يعارضون أيضا رفع الضريبة على الشركات إلى 28% من 21% حاليا، وهي إحدى وسائل تمويل هذه الخطة.

كذلك يقترح بايدن إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية على الوقود الأحفوري وإلغاء الحوافز لنقل الأصول والوظائف إلى الخارج إلى جانب دفع الشركات أكثر على أرباحها العالمية.

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

جملة فوق برلمان ألمانيا وحملة غضب.. أول لاجئ سوري ينسحب جملة فوق برلمان ألمانيا وحملة غضب.. أول لاجئ سوري ينسحب
ظريف بين فكي ظريف بين فكي "التمساح".. ورسالة استغاثة لخامنئي

الأكثر قراءة

خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس
يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر
"الشبح" في القفص.. أرعب فرنسا 10 سنوات وقبضت عليه دبي
اكتشفها بنفسك.. ميزات مفيدة جداً يخفيها واتساب اكتشفها بنفسك.. ميزات مفيدة جداً يخفيها واتساب
ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي
الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي

اكتشف المزيد