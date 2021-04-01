لماذا لم تتفاعل أسواق الأسهم مع خطة بايدن للبنية التحتية؟

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن خطة وصفها بالجريئة لإعادة بناء البنية التحتية الأميركية بقيمة 2.250 مليار دولار على مدى ثماني سنوات، ستشمل مجموعة واسعة من المشاريع، من تعزيز الشبكة الكهربائية إلى تطوير مرافق رعاية الأطفال، فيما لما تتفاعل أسواق الأسهم إيجاباً بقوة مع الخطة.

ويحتاج بايدن الآن إلى جهود طموحة مماثلة لتمرير الخطة في الكونغرس وسط انتقادات الجمهوريين الذين يعارضون أيضا رفع الضريبة على الشركات إلى 28% من 21% حاليا، وهي إحدى وسائل تمويل هذه الخطة.

كذلك يقترح بايدن إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية على الوقود الأحفوري وإلغاء الحوافز لنقل الأصول والوظائف إلى الخارج إلى جانب دفع الشركات أكثر على أرباحها العالمية.