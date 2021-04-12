لهذه الأسباب تطرح بعض شركات المنطقة أصولا بالأسواق المحلية

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إنه يوجد توجه جديد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية وصناديق الاستثمارات الحكومية في المنطقة، بأن تبيع جزءا من بعض الممتلكات التي لديها للسوق المحلية، وليس لمستثمر أجنبي، وذلك جزء مهم من عمليات تطوير أسواق المال المحلية وإدخال قطاعات جديدة إليها مع وجود سيولة في الأسواق وشهية من المستثمرين للاستثمار في تلك القطاعات.

وأضاف محمد ياسين أن هناك مستثمرين أفرادا محليين يرغبون في تلك الاستثمارات مع وجود سيولة نتيجة عمليات التحفيز الكمي بسبب تداعيات كورونا وأصبحت هناك سيولة تبحث عن عوائد.

وأشار إلى أن ما يعزز من ذلك التوجه هو الطروحات في قطاع النفط والبتروكيماويات مع احتفاظ الحكومات بالحصة الأكبر في تلك الشركات المرتفعة توزيعاتها، وبالتالي يحصل المستثمرون على حصص أرباح كبيرة، وتوجد قصص نجاح في ذلك منها أدنوك للتوزيع.

وأشار الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء إلى أن تسارع تلك العمليات يعتمد على نجاحها تدريجياً.