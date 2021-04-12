مجموعة "أغذية" للعربية: لهذه الأسباب قد نتخارج من بعض الأصول

قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة "أغذية"، عمار الغول، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي قيمة 4 استحواذات نفذتها المجموعة خلال الفترة الماضية بلغت 1.7 مليار درهم إماراتي.

وأضاف عمار الغول، أن قائمة الاستحواذات تضم الاستحواذ على شركة "النبيل للصناعات الغذائية" في الأردن، والاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي "أطياب" المصرية، والأخيرة اقترب تنفيذ الصفقة وتنتظر الموافقات النظامية لإكمالها.

وأوضح أن شركتي "النبيل"، و"أطياب" تعملان في قطاع اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة.

وأشار إلى الاستحواذ على شركة "الفوعة"، التي تعتبر أكبر شركة لإنتاج وتعبئة التمور على مستوى العالم، والاستحواذ على كامل رأسمال شركة مخبز وحلويات الفيصل، أحد أبرز المخابز الصناعية في دولة الكويت.

وبشأن تخارج المجموعة من بعض الأصول، قال عمار الغول: "ما في شركة إلا تكون فيه مجموعة أصول ممتازة أو أصول لإعادة نظر أو تحتاج لتطوير ولدينا دراسة من منتصف 2020 بشأن قطاع العصير المحلى بالشراكة مع شركة كابري سن، وبعد إضافة الضرائب على السكر انخفض الاستهلاك منه وبالتالي ربحيته وحدث اتفاق بين الطرفين على عدم تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية وإطفاء الجزء غير المستهلك من قيمة الأصول المتعلقة بإنتاج هذا النوع من العصير".

وأضاف أن قرار التخارج من الأصول يتطلب الشجاعة وأخذ القرار في الوقت المناسب للاستغناء على الأصول ويكون لها أثر مالي لمرة واحدة، والإيجابية تأتي طوال السنوات التالية، "وجميع محفظة أصول الأغذية تحت الدراسة بالكامل، وإذا لم يكن هناك أصل لا يمكن تطويره أو النهوض به لن نتردد في التخلص منه".