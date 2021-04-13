.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تقييم  Grab للنقل التشاركي الآسيوية بـ40 مليار دولار

وول ستريت

تقييم  Grab للنقل التشاركي الآسيوية بـ40 مليار دولار

بصدد الإدراج في وول ستريت عبر الاندماج مع Altimeter

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت شركة Grab للنقل التشاركي، أنها بصدد الإدراج في وول ستريت عبر الاندماج مع Altimeter وهي شركة شيكات على بياض والمعروفة بـ .SPAC

وستقيم الصفقة شركة Grab الآسيوية بـ 40 مليار دولار، ما يجعلها أكبر صفقة تتم مع شركات الشيكات على بياض منذ اندلاع هذه الحمى في وول ستريت منذ مطلع العام الحالي.

وتندمج مع Altimeter في أكبر صفقة مع شركة شيكات على بياض وول ستريت، وتقيم Grab بـ 40 مليار دولار عند طرحها في وول ستريت.

يذكر أن Grab التي يساهم فيها SoftBank وDidi Chuxing، تم تقييمها بـ16 مليار دولار العام الماضي، وهي تعمل في نحو 400 مدينة آسيوية.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ "الخيم الرمضانية" بمصر
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد