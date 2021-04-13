تقييم  Grab للنقل التشاركي الآسيوية بـ40 مليار دولار

أكدت شركة Grab للنقل التشاركي، أنها بصدد الإدراج في وول ستريت عبر الاندماج مع Altimeter وهي شركة شيكات على بياض والمعروفة بـ .SPAC

وستقيم الصفقة شركة Grab الآسيوية بـ 40 مليار دولار، ما يجعلها أكبر صفقة تتم مع شركات الشيكات على بياض منذ اندلاع هذه الحمى في وول ستريت منذ مطلع العام الحالي.

وتندمج مع Altimeter في أكبر صفقة مع شركة شيكات على بياض وول ستريت، وتقيم Grab بـ 40 مليار دولار عند طرحها في وول ستريت.

يذكر أن Grab التي يساهم فيها SoftBank وDidi Chuxing، تم تقييمها بـ16 مليار دولار العام الماضي، وهي تعمل في نحو 400 مدينة آسيوية.