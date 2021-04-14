لهذا السبب سجل سهم LVMH الفرنسية أعلى مستوى تاريخي

سجل سهم LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة أعلى مستوياته تاريخيا بعد نمو قوي في إيرادات الربع الأول، ما يعطي إشارة لصمود السلع الفاخرة بوجه كورونا بدعم من الطلب الصيني.

وجاء ارتفاع السهم بعد نمو الإيرادات 30% في الربع الأول من 2021 إلى 14 مليار يورو، وكان أداء الربع الأول 2021 أفضل من الفترة المقابلة من 2019.

وفاق النمو في إيرادات الربع الأول 2021 التوقعات بكثير، وكان قسم الأزياء والمنتجات الجلدية المحرك الرئيسي مستفيدًا من نمو علامتي كريستيان ديور ولويس فويتون، بالإضافة إلى نمو إيرادات قسم الأزياء والمنتجات الجلدية 52% في الربع الأول من 2021.