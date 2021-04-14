هذه أهم أهداف تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

قال الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عبدالله بن سعود الحماد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء السعودي، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء جاء داعما لبرنامج الرسوم البيضاء لتحقيق أهدافه، ويساعد في رفع كفاءة تشغيل البرنامج بشكل أفضل وبالتالي يعزز دعم المعروض العقاري خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن أهم التعديلات هي دمج المرحلة الثالثة مع المرحلة الرابعة وتعديل بسيط في المرحلة الثانية لتصبح تنطبق على الأرض المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، والمرحلة الثالثة لتكون 5 آلاف متر مربع فأكثر لمخطط واحد أو 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وأوضح أن البرنامج يساعد في تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج من برنامج الأراضي البيضاء وهو مكافحة الممارسات الاحتكارية وعمل توازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن التعديلات ترفع من كفاءة تشغيل البرنامج، لأن التعديل أتاح الجمع بين المراحل في نفس المدينة حسب المعايير التي يحددها البرنامج، وبالتالي يؤدي إلى دعم المعروض العقاري بشكل أكفأ وأكبر في المرحلة القادمة.