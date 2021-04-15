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لماذا تحقق الأسهم الإماراتية ارتفاعات قوية؟

اقتصاد الإمارات

لماذا تحقق الأسهم الإماراتية ارتفاعات قوية؟

1.5 مليار درهم سيولة سوق أبوظبي

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دبي - العربية.نت

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شهدت أسواق الأسهم الإماراتية ارتفاعات قوية في ختام جلسة اليوم الخميس، وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات نحو 1.54 مليار درهم، بينما بلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي نحو 328 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.45%، عند مستوى 2633 نقطة، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.53% عند مستوى 6132 نقطة.

وصعد سهم "إعمار العقارية" بنسبة 6%، وارتفع "إعمار مولز" بنسبة 4.5%، وفي سوق أبوظبي ارتفع سهم "الدار العقارية" بنسبة 1.1%، بينما ارتفع سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 2.1%.

وجاء ارتفاع الأسواق الإماراتية وسط تكهنات بفتح أكبر للاقتصاد ومرونة مرتقبة في الإجراءات الاحترازية.

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