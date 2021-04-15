هذه أسباب جدية استحواذ "الدار" الإماراتية على "سوديك" المصرية

قال رئيس شركة إم باور للاستشارات المالية، أسامة مراد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن شركة الدار العقارية الإماراتية وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المصرية، جادتين في تنفيذ صفقة الاستحواذ على "سوديك"، لا سيما أن شركة الدار العقارية كبيرة وتقود تحالفا قويا.

وأضاف أسامة مراد، أن شركة "سوديك" يعتبرها الكثيرون أنها الأكثر أداءً وقوة في سوق العقارات المصري بغض النظر عن الحجم، وذلك في جودة وتسليم الوحدات ورضا العملاء.

وافق مجلس إدارة شركة "سوديك" على تعيين المجموعة المالية هيرمس وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لمساعدة الشركة في دراسة العرض المبدئي المقدم من تحالف مستثمرين بقيادة شركة الدار العقارية لاستحواذ نقدي محتمل على حصة لا تقل عن 51% من شركة سوديك والتفاوض بشأنه، والمساعدة فى إيجاد فرص استراتيجية أخرى.

وأوضح أن أسامة مراد هناك تطابق في الرؤى المستقبلية للشركتين، وقرار مجلس إدارة "سوديك" بإتاحة الفحص النافي للجهالة وإخطار الدار العقارية بذلك هو خطوة إيجابية، مشيراً إلى قوة سهم "سوديك" وصموده أمام انخفاضات السوق المصري الحادة مؤخراً.

كما وافق مجلس إدارة "سوديك" على السماح لتحالف المستثمرين ممن تتم الموافقة عليهم من قبل الشركة للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة والذى يتم التنسيق له من قبل المستشارين الماليين في ضوء القواعد السارية المتعارف عليها فى مثل هذه الصفقات.