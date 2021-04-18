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لماذا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

اقتصاد مصر

لماذا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

انخفض بشدة خلال الـ10 سنوات الماضية

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، هاني توفيق، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن جائحة كورونا أثرت على الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم كله، بينما في مصر انخفض الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر بشدة خلال الـ10 سنوات ماضية، لعدة أسباب.

وأضاف هاني توفيق، أنه من بين تلك الأسباب البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية، مشيراً إلى أن أحد المصدرين تراقبه 4 جهات هي وزارات الصحة والداخلية والتجارة والمالية.

وتابع: "في مصر الأرض مرتفعة الثمن إلى حد كبير، ومصادر الطاقة والغاز مرتفعة الثمن بالمقارنة مع الدول المنافسة، والعمالة الفنية المدربة تحتاج إلى تجهيز أكبر، بالإضافة إلى وجود سياسات مالية نقدية ومالية تحتاج تغيير في الكثير من البنود".

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً، أن الشركات في مصر تدفع ضريبة أرباح تجارية 25%، وضريبة قيمة مضافة 15%، وضريبة توزيعات أرباح 5%، والشركة القابضة تدفع تلك الضريبة مرتين عند وجود شركات تابعة لها، ولذلك فإن السياسات الضريبية معوقة للاستثمار.

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