.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هكذا صمد قطاع السلع الفاخرة في مواجهة كورونا

هكذا صمد قطاع السلع الفاخرة في مواجهة كورونا

نمت السلع الفاخرة في الصين بـ48% العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استطاع قطاع السلع الفاخرة الصمود بوجه كورونا، ويعود السبب في ذلك إلى افتقار الخيارات المتاحة للمستهلكين، فمع تراجع السفر الدولي أجبر المتسوقين على استهلاك السلع بدلاً من الخدمات.

كما يعود الفضل في انتعاش قطاع السلع الفاخرة إلى الطلب المتنامي من الصين التي سبقت غيرها بتجاوز الأزمة، وأكبر دليل على ذلك كان حضور 750 صيني في عرض أزياء كريستيان ديور الأسبوع الماضي في متحف للفنون في شنغهاي.

فيما لعبت الدول الآسيوية، والتي انتهت من إجراءات الإغلاق قبل غيرها لعبت دور المنقذ لشركات السلع الفاخرة مثل ديور ولويس فويتون وغيرها.

وأظهر تقرير أخير لشركة Bain and Co نمو السلع الفاخرة في الصين بـ48% العام الماضي حيث عزز تعطل قطاع السفر الإنفاق المحلي.

وتوقع التقرير استمرار هذا النمو، مما يضع البلاد على المسار الصحيح للحصول على أكبر حصة في سوق السلع الفاخرة بحلول عام 2025.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح
فيديو لسيارة لم يكن أحد يقودها تصطدم بشجرة وتقتل رجلين فيديو لسيارة لم يكن أحد يقودها تصطدم بشجرة وتقتل رجلين
الأكثر قراءة
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: "هنجيبه مش هنسيبه"
داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه  داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
قبل أن تذهب
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
اكتشف المزيد