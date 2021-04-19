لأسباب مالية.. أزمة في كرة القدم الأوروبية

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا مشتركا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، وأدان البيان إنشاء دوري السوبر أو Super League، وهدد بمنع الأندية المشاركة ولاعبيها من المشاركة في المسابقات المستقبلية، بما في ذلك كأس العالم.

ومن بين هذه الأندية ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وميلان ويوفنتوس من إيطاليا.

فيما تشارك أندية آرسنال وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي بجانب مانشستر يونايتد، وتوتنهام من بريطانيا.

وسيتم إطلاق الموسم الافتتاحي في أقرب وقت، وذلك بهدف تأمين حصة أكبر من الإيرادات تتجاوز العشرة مليارات يورو سنوياً.

كما يحصل كل نادٍ يشارك في البطولة على جوائز مالية تصل سنويا إلى 350 مليون يورو، وهو ما يساعد الأندية في التعاقد مع نجوم ودفع رواتبهم.