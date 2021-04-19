JLL ترصد تطورات القطاع العقاري في مصر

قال مدير شركة JLL في مصر، أيمن سامي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، ستحرك شرائح مختلفة غير الشريحة الفاخرة، وستقلل الضغط على المطور العقاري، لأنه يحصل على تكلفة البيع ويتم التمويل عن طريق البنك.

وأضاف أن الطلب لا يزال موجوداً على الإيجارات في القاهرة، بينما يوجد تراجع هامشي في أسعار البيع، موضحاً أن سوق الإيجارات السكنية شهد زيادة من 1 إلى 2% بين شرق وغرب القاهرة، وذلك مؤشر أن السوق قوي ولا يزال هناك طلب على الإيجارات.

والقطاعات الأخرى، منها الإداري الطلب لا يزال موجودا بينما بدأ الطلب يقل على الأحجام، وذلك لأن الرؤية غير واضحة بشأن استمرار الشغل من المنزل أو العودة إلى المكتب، ولا يزال الطلب موجودا على المكاتب والتجاري، والإشغال في القطاع التجاري مرتفع.