Flextock المصرية تستهدف التوسع في السوق السعودي

جمعت شركة Flextock المصرية للخدمات اللوجستية 3.250 مليون دولار، في أكبر جولة تمويلية ما قبل التأسيس لأي شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مستثمرين دوليين وإقليميين.

قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Flextock، محمد مسعد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن الشركة تأسست في سبتمبر 2020، وأطلقت عملياتها مطلع يناير 2021، وتعمل منذ 4 أشهر.

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وأضاف محمد مسعد: "رأينا نمواً كبيراً جداً في التجارة الإلكترونية في مصر والوطن العربي، وتحتاج التجارة الإلكترونية إلى طبيعة لوجستية وتخزين وطريق تعامل مع العميل مختلفة، وظهر خلال تلك الفترة احتياج قوي جدا في السوق وطلب كبير على خدمات الشركة، وسجلت معدل نمو أسبوعي تراوح بين 30 إلى 35%".