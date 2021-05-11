شراء الأجانب ونتائج الشركات يرفع أداء البورصة المصرية

مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، في مقابلة مع "العربية": عمليات شراء من الأجانب تدفع مؤشرات البورصة المصرية لمزيد من المكاسب بجانب نتائج إيجابية لعدد من الشركات أبرزها المصرية للاتصالات.

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