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سيرا القابضة للعربية: الأمان الصحي سيحكم تفضيل الوجهات السياحية

سياحة السعودية

سيرا القابضة للعربية: الأمان الصحي سيحكم تفضيل الوجهات السياحية

ماجد النفيعي: الفترة الحالية تشهد عودة متدرجة للسفر في دول العالم

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة، ماجد النفيعي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن فترة المنع من السفر كانت صعبة، والسعوديون والعالم كله متعطشون لعودة السفر والحياة الطبيعية، وفي أكثر من دراسة أجرتها الشركة بالفترة الأخيرة لمعرفة حماس المواطنين للسفر أظهرت أن نسبة 70 إلى 80% مستعدون للسفر من اليوم الأول للسماح به.

وأضاف النفيعي على هامش مشاركته بمعرض سوق السفر العربي بدبي، أن الفترة الحالية تشهد عودة متدرجة للسفر في دول العالم وصدور أخبار منها بشأن ذلك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وستكون العودة متدرجة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة، أن الوضع بشأن تفضيل الوجهات السياحية مختلف حالياً بالمقارنة بفترة ما قبل كورونا، لافتاً إلى أن المسافر السعودي لديه عنصر استكشاف عالٍ جدا، ويفضل زيارة العديد من دول العالم، وقبل كورونا غطت تفضيلات المسافر السعودي العالم أجمع.

وأشار ماجد النفيعي إلى أن تفضيل الوجهات الآن مرتبط بالإجراءات الاحترازية والدول المتاحة للسفر وسيكون الأمان الصحي العنصر الأول لكل مسافري العالم وعمل الشركة الأساسي سيكون بمثابة مستشار للعملاء وتوجيههم للأماكن التي بها أمان صحي وتحقق رغباتهم.

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