لهذه الأسباب التفاؤل يُعم سوق الأسهم السعودية

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، سوق الأسهم السعودية يعود بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بارتفاع جيد جدا بأكثر من 0.7% يدعو للتفاؤل بعودة الاقتصاد لسابق عهده قبل كورونا.

وأضاف أبو جامع، أن أرباح الشركات لاسيما في قطاع البتروكيماويات ارتفعت بشكل كبير في الربع الأول من 2021، وبالمثل معظم البنوك حققت أرباحاً ممتازة في الربع الأول، وهو ما يدعو للتفاؤل، وكذلك فإن مكرر ربحية السوق حالياً عند 20 مرة في الربع الأول من 2021، وهو معدل جيدا جدا مقارنة بالمعدل قبل عدة أشهر عند نحو 40 مرة.

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وأوضح أن التفاؤل يعم السوق بشكل كبير جداً حالياً، بالتزامن مع عودة السفر للخارج اليوم لأول مرة منذ أكثر من سنة وهي عودة تدريجية للوضع قبل كورونا.