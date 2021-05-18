رئيس حديد وطني للعربية: الأسعار لن ترتفع لمستويات 2008

قال رئيس مجلس إدارة شركة حديد وطني، عبدالكريم محمد الراجحي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن جائحة كورونا أثرت على العالم أجمع، وصناعة الحديد تأثرت بشكل كبير وارتفعت الأسعار لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار المواد الأولية القادمة من الهند وبعض دول آسيا إلى السعودية بنسب تراوحت بين 35% إلى 40%، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار النهائية بنسبة 21% عن نهاية 2020.

وأوضح أن حديد الخردة القادم من المصانع الصغيرة بسبب جائحة كورونا وتوقفت إمدادات جامعي الخردة، وارتفعت أسعار الشحن بنسبة 65% مع شبه الغلق دول العالم للموانئ بينما أغلقت الهند موانئها 100% وهذا أدى إلى شح المواد الأولية في صناعة الحديد.

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وأشار إلى قرار الصين منذ 4 أشهر بإيقاف تصدير الحديد 100% وأدى ذلك إلى شح الحديد في العالم كله والجميع تأثر بذلك.

وذكر رئيس حديد وطني، أن أسعار المواد الأولية الأساسية لصناعة الحديد ارتفعت 18%، وبالمقارنة بسنة 2008 فإن سعر طن الحديد وصل فيها إلى 6000 ريال بالسعودية، ولا يتوقع حالياً أن يصل إلى هذا السعر بسبب ارتفاع وعي المستهلك والتاجر.