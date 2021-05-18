.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس حديد وطني للعربية: الأسعار لن ترتفع لمستويات 2008

سوق السعودية

رئيس حديد وطني للعربية: الأسعار لن ترتفع لمستويات 2008

بسبب وعي المستهلك

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس إدارة شركة حديد وطني، عبدالكريم محمد الراجحي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن جائحة كورونا أثرت على العالم أجمع، وصناعة الحديد تأثرت بشكل كبير وارتفعت الأسعار لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار المواد الأولية القادمة من الهند وبعض دول آسيا إلى السعودية بنسب تراوحت بين 35% إلى 40%، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار النهائية بنسبة 21% عن نهاية 2020.

وأوضح أن حديد الخردة القادم من المصانع الصغيرة بسبب جائحة كورونا وتوقفت إمدادات جامعي الخردة، وارتفعت أسعار الشحن بنسبة 65% مع شبه الغلق دول العالم للموانئ بينما أغلقت الهند موانئها 100% وهذا أدى إلى شح المواد الأولية في صناعة الحديد.

وأشار إلى قرار الصين منذ 4 أشهر بإيقاف تصدير الحديد 100% وأدى ذلك إلى شح الحديد في العالم كله والجميع تأثر بذلك.

وذكر رئيس حديد وطني، أن أسعار المواد الأولية الأساسية لصناعة الحديد ارتفعت 18%، وبالمقارنة بسنة 2008 فإن سعر طن الحديد وصل فيها إلى 6000 ريال بالسعودية، ولا يتوقع حالياً أن يصل إلى هذا السعر بسبب ارتفاع وعي المستهلك والتاجر.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد