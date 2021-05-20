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هذه التصريحات قلصت من خسائر بيتكوين

بيتكوين

هذه التصريحات قلصت من خسائر بيتكوين

مؤسس Galaxy Digital: سنعيد شراء البتكوين بعد انتهاء موجة البيع القوية

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دبي - العربية.نت

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دعمت تصريحات وردود فعل المستثمرين عملة بتكوين بعد تراجعات عنيفة تعرضت لها، لتعوض بعض خسائرها السابقة، واكتفى الملياردير الأميركي إيلون ماسك بهذه التغريدة CATHIE WOOD.

وقالت مديرة صندوق ARK Investment: "ما زلت أؤمن بأن سعر البتكوين سيصل إلى 500 ألف دولار والمستويات الحالية مشجعة للشراء".

وقال Mike Novogratz مؤسس Galaxy Digital: "سنعيد شراء البتكوين بعد انتهاء موجة البيع القوية"، بينما قال Christian Armbruester مؤسس Blu Family Office: "يجب أن نتقبل التقلب السريع في أسعار العملات المشفرة، الفرصة ما زالت متاحة للاستثمار في الأصول الرقمية".

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