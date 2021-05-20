هذه توقعات ساكسو بنك لأسعار الدولار واليورو

قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن العناوين الرئيسية من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إيجابية، وتعطي نوعا من القوة للدولار، متوقعاً استمراره في سياسته النقدية الحالية.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي لشهر أبريل، أن بعض المسؤولين يعتقدون أن على الفيدرالي أن يبدأ التفكير بالطرق المناسبة لتخفيف إجراءات التيسير النقدي في حال تسارع التعافي الاقتصادي.

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وقال بعض أعضاء الفيدرالي إنه يتوجب التفكير بطرق تخفيف إجراءات التيسير النقدي مستقبلا، بينما الرأي السائد بين أعضاء الفيدرالي هو أن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن بلوغ مستهدفاته.