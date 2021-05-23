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هل تذهب موجة تصحيح العملات الرقمية إلى السلع والأسهم؟

اقتصاد

هل تذهب موجة تصحيح العملات الرقمية إلى السلع والأسهم؟

المخاطر والتصحيح دائماً ما تبدأ في الأسواق ذات المخاطر الأعلى

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن الارتفاع الحاد والقياسي في مؤشر مديري المشتريات الصناعي بأميركا وأوروبا، دليل على التعافي والنمو السريع في القطاع، رغم أنه يعاني من اختناقات في سلاسل التوريد مما يؤدي إلى مخاوف بشأن ربحية القطاع ونموه في الأشهر المقبلة.

وعن تراجع العملات الرقمية قال طارق الرفاعي، إن المخاطر والتصحيح دائماً ما تبدأ في الأسواق ذات المخاطر الأعلى، واليوم يوجد تصحيح قوي في العملات الرقمية، تلاه تصحيح في أسهم التكنولوجيا، ويتوقع حدوث تصحيح شامل في أسواق السلع تبدأ في الأسواق ذات المخاطر الأعلى ثم تذهب للسلع ذات المخاطر الأقل، وذلك في الأسابيع القادمة.

بشأن ارتفاع معدل التضخم بأميركا وأوروبا، ذكر طارق الرفاعي، أن المخاوف بشأن التضخم ترجع إلى حدة ارتفاعه بالولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما أدى إلى مخاوف لدى المستثمرين بسبب حدة الارتفاع في القطاع الصناعي وزيادة أسعار السلع الصناعية بشدة وأدى ذلك إلى زيادة معدل التضخم إلى معدلات لم تشاهد منذ عدة سنوات.

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