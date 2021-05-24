هل اختلف نهج الاستثمار في سوق أبوظبي؟

قال المدير الشريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع أحجام التداول في أسواق الإمارات يعود إلى تحسن تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد بشكل عام، وارتفاع حجم التطعيم وتراجع الإصابات، وتلك مؤشرات إيجابية أن عودة النشاط الاقتصادي قريبة جداً، ويقود ذلك إلى أداء اقتصادي أفضل.

وأضاف وليد الخطيب، أن معظم الشركات أصدرت نتائجها المالية الفصلية، وبالتالي أصبحت الرؤية واضحة لدى المستثمرين، وبعض النتائج جاءت متوقعة وبعضها غير متوقع، وشركة رئيسية مثل إعمار كانت نتائجها متوقعة.

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وأوضح أنه مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تحسن الأجواء الاقتصادية فإن ذلك سينعكس بالإيجاب على أداء الشركات، وبالتالي سنشهد نسب نمو جيدة في الأرباع المقبلة إذا سارت الخطة كما هي في التطعيم ضد كورونا، وعدم وجود تداعيات إضافية للجائحة.