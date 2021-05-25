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هذه الشركة تسعى لصناعة اليخوت في السعودية

اقتصاد السعودية

هذه الشركة تسعى لصناعة اليخوت في السعودية

السوق السعودي هدف ومقصد لها

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت"، الإماراتية، محمد الشعالي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تجري مباحثات للتوسع في السوق السعودية مع شريك محلي.

وأضاف الشعالي أن السوق السعودي من الأسواق المهمة جدا للشركة، وفي السنة الخامسة من بداية إنتاجها كان السوق السعودي هدف ومقصد لها، لا سيما في بيع القوارب، ومع بدء صناعة اليخوت أصبح السوق السعودي مهما في تسويق اليخوت سواء لملاك سعوديين أو أجانب في المملكة.

وقال رئيس "جلف كرافت"، إن الشركة تتفاوض مع جهات معينة في السعودية للتوسع عن طريق التصنيع في المملكة والتسويق للداخل والتصدير للخارج.

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