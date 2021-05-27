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تخارج جزئي لبنك HSBC من السوق الأميركية

اقتصاد أميركا

تخارج جزئي لبنك HSBC من السوق الأميركية

سيحتفظ بوجود لخدمة عملائه الدوليين الأثرياء

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك HSBC أنه سيتخارج من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة بالسوق الأميركية من خلال بيع بعض قطاعات أنشطته ووقف قطاعات أخرى.

لكن البنك أوضح أنه سيحتفظ بوجود لخدمة عملائه الدوليين الأثرياء.

وقد وافق Citizens Bank التابع لـCitizens Financial Group على شراء أنشطة HSBC في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة بالساحل الشرقي، وهو ما يشمل 80 فرعا.

كما وافق Cathay Bank المملوك لـCathay General Bancorp على شراء أنشطته في الساحل الغربي، وهو ما يشمل عشرة فروع.

ويحاول أكبر بنك في أوروبا منذ سنوات تقليص نطاق تواجده في بعض أسواق أوروبا وأميركا الشمالية في الوقت الذي يجد فيه صعوبة في التنافس مع بنوك محلية أكبر.

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