.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

3 عوامل وراء ارتفاع أسعار الذهب

سعر الذهب

3 عوامل وراء ارتفاع أسعار الذهب

المخاطرة أقل في الذهب حالياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن ما يحدث من ارتفاع في أسعار الذهب طبيعي حالياً ويعود إلى ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية، وانخفاض معدلات الفائدة على سندات الخزانة الأميركية.

وأضاف أن ارتفاعه يعود أيضاً بنسبة أقل إلى الهبوط الحاد للعملات الرقمية في الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع للأموال داخل المحافظ المالية، ومع الخسارة الكبيرة من تلك العملات، يذهب المستثمرون لأدوات الملاذ الآمن على رأسها الذهب.

وأوضح نور الدين محمد، أن المخاطرة أقل في الذهب حالياً، لاسيما أن باقي الأدوات المالية أقل قيمة، ولذلك عاد الذهب لمستوياته السابقة المسجلة في يناير 2021، مشيراً إلى التحذير من مخاطر الاستثمار بالعملات المشفرة.

وذكر رئيس تارجت للاستثمار، أن الاستثمار في الأسواق المالية يكون على المستقبل وتحليل القرارات، وعلى أساسها يتم إيداع الأموال في قنوات استثمارية معينة، وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بأنه لن يرفع أسعار الفائدة قبل 2022، بعد التراجع من معدلات فائدة عالية جدا في السابق، فإن تلك التصريحات عادت بالذهب لمستوياته العادية.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد