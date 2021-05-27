3 عوامل وراء ارتفاع أسعار الذهب

قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن ما يحدث من ارتفاع في أسعار الذهب طبيعي حالياً ويعود إلى ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية، وانخفاض معدلات الفائدة على سندات الخزانة الأميركية.

وأضاف أن ارتفاعه يعود أيضاً بنسبة أقل إلى الهبوط الحاد للعملات الرقمية في الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع للأموال داخل المحافظ المالية، ومع الخسارة الكبيرة من تلك العملات، يذهب المستثمرون لأدوات الملاذ الآمن على رأسها الذهب.

مادة اعلانية

وأوضح نور الدين محمد، أن المخاطرة أقل في الذهب حالياً، لاسيما أن باقي الأدوات المالية أقل قيمة، ولذلك عاد الذهب لمستوياته السابقة المسجلة في يناير 2021، مشيراً إلى التحذير من مخاطر الاستثمار بالعملات المشفرة.

وذكر رئيس تارجت للاستثمار، أن الاستثمار في الأسواق المالية يكون على المستقبل وتحليل القرارات، وعلى أساسها يتم إيداع الأموال في قنوات استثمارية معينة، وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بأنه لن يرفع أسعار الفائدة قبل 2022، بعد التراجع من معدلات فائدة عالية جدا في السابق، فإن تلك التصريحات عادت بالذهب لمستوياته العادية.