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لماذا لا يتجاوز سعر النفط 70 دولاراً للبرميل؟ خبير نفط يجيب

النفط

لماذا لا يتجاوز سعر النفط 70 دولاراً للبرميل؟ خبير نفط يجيب

الشركات قد تخفض إنتاجها من النفط والغاز

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دبي - العربية.نت

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قال خبير النفط كامل الحرمي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن شركات النفط الكبرى تواجه حالياً تحديات بسبب خفض الانبعاثات، و"قد ترتكب جرائم الآن بسبب ذلك"، مشيراً إلى خسارة شركة "شل" قضية في هولندا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول 2030، أو 2050، وبالمثل شركات مثل إكسون موبيل.

وأضاف الحرمي أن التوجه الآن هو للبيئة الخضراء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وكل ذلك يمثل تحديات كبيرة لشركات النفط العالمية، لأن هناك توجهات كثيرة للمحاكم بشأن ذلك، وهو ما يمثل مشاكل لتلك الشركات.

وأوضح أن الشركات قد تخفض إنتاجها من النفط والغاز، وتتجه للاستثمار في الحقول السهلة مستقبلاً، مشيراً إلى أن هناك سيناريو متوقعا، يتمثل في انخفاض إنتاج النفط بالدول من خارج "أوبك"، منها أميركا والبرازيل.

وتساءل خبير النفط، عن مواجهة دول الخليج لخطة التحول وتخفيض انبعاثات النفط والغاز، مشيراً إلى استفادة البعض من اتفاقية باريس، بينما يوجد ضرر للآخرين.

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