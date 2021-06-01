.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هل أخطأ الكويت الدولي ببيع قروض مستحقة على NMC بخصم تجاوز 80%؟

إن إم سي

هل أخطأ الكويت الدولي ببيع قروض مستحقة على NMC بخصم تجاوز 80%؟

يبيع قروضاً بقيمة 470 مليون دولار مستحقة على NMC مقابل 13.3 مليون دولار فقط

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الخبير المالي والاقتصادي، يوسف العوضي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن أزمة مجموعة NMC هي أكبر حالات الاحتيال ليس في المنطقة فقط بل في العالم الأجمع خلال السنوات الأخيرة، مع وجود نحو 80 بنكا مقرضا للشركة.

جدير بالذكر أن مجموعة NMC التي كانت مدرجة في بورصة لندن، كشفت عن قروض غير مفصح عنها بأكثر من 4 مليارات دولار.

وتوصل بنك الكويت الدولي إلى اتفاقية لبيع قروض مستحقة على مجموعة NMC للرعاية الصحية، بخصم يصل إلى 82%، لطرف آخر لم يفصح البنك عن هويته بعد.

ويعتزم الكويت الدولي حاليا بيع قروض بقيمة 470 مليون دولار مستحقة على NMC مقابل 13.3 مليون دولار فقط.

وأضاف يوسف العوضي، أنه جرى تعيين حارس قضائي على NMC لدراسة أوضاع الشركة وتحسينها، وأصدر الحارس القضائي تقريره في 26 مايو الجاري، وقيم الشركة بأن لديها أكثر من 6 مليارات دولار ديون، منها 4 مليارات دولار مفقودة وليس موجودة في ميزانية NMC.

وأوضح أن بيع الكويت الدولي القروض يكون بناء على التقييم العادل، مشيراً إلى أن البنوك المنكشفة على الشركة تأخذ مخصصات بالكامل وينطبق ذلك على نحو 4 أو 5 بنوك كويتية، لا سيما أن الأزمة ستستمر لسنوات، ومن الخبرة بعد تعيين حارس قضائي بيع القرض.

وأوضح الخبير المالي أن سياسة البنك المركزي الكويتي تتبع أسلوبا حصيفا بأن تضع البنوك مخصص كامل 100% تجاه تلك القروض، وقرار البيع يخص البنك المعني، ومن المتوقع اتجاه البنوك الأخرى ذات الاتجاه ببيع القروض.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد